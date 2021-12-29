وفاة نجم اتحاد جدة السابق بعد دخوله في غيبوبة

توفي صباح اليوم الأربعاء لاعب اتحاد جدة الأسبق صلاح المولد، بعد صراع مع المرض.

وكان المولد قد نقل في الأيام الماضية، إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة تامة، نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وأوضح المولد في حوار سابق له مع صحيفة "عكاظ" أنه يعاني من أزمة قلبية بشكل مستمر، إثر إصابته بثقب في القلب، يزيد السوائل في جسده، ومن ثم تتجمع في بطنه، مما يسبب له انتفاخا، يتبعه أزمات صحية أخرى.



وكشف الإعلامي جمال عارف المقرب من نادي اتحاد جدة الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عن وفاة المولد.

وكتب عارف: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أبوبندر".

انتقل الى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق .

الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

رحمك الله ابوبندر .#صلاح_المولد_في_ذمة_الله — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) December 29, 2021

ويعد صلاح المولد أبرز مهاجمي اتحاد جدة في فترة السبعينيات، وساهم مع فريقه في تحقيق الانتصارات والبطولات.



وعانى صلاح المولد في الأيام الأخيرة من ظروف صعبة، قبل أن يعلن في أحد حواراته الصحفية، عن معاناته المتكررة من مشاكل بالقلب.

المصدر: "وكالات"