ساوثهامبتون يعكر إنجاز كونتي القياسي

عكر ساوثهامبتون إنجاز المدرب الإيطالي أنتوني كونتي بعد أن أصبح أول مدرب في تاريخ توتنهام يتجنب الهزيمة في المباريات السبع الأولى له مع الفريق، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك بعد إجباره ضيفه اللندني على الاكتفاء بالتعادل 1-1 الثلاثاء في المرحلة العشرين.

سجل هدف ساوثهامبتون، جيمس وارد براوس، في الدقيقة 25، وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وكانت الفرصة قائمة أمام توتنهام لتقليص الفارق الذي يفصله عن جاره أرسنال، الرابع، إلى ثلاث نقاط، في ظل غياب الأخير عن هذه المرحلة لتأجيل مباراته مع ولفرهامبتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، لكن رجال كونتي لم يستفيدوا من التفوق العددي منذ الدقيقة 39 واكتفوا بنقطة.

A frustrating afternoon at St. Mary's.



🎥 Highlights: Southampton 1-1 Spurs pic.twitter.com/dQaRttXW4a — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 28, 2021

إقرأ المزيد

وتسبب هذا التعادل بتنازل توتنهام عن المركز الخامس لصالح جاره وست هام العائد إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على مضيفه واتفورد 4-1.

ومن المؤكد أن كونتي كان يفضل أن يحتفل بشكل أفضل بانجاز أن يصبح أول مدرب يبدأ مشواره مع سبيرز من دون هزيمة في المباريات السبع الأولى له في الدوري الممتاز.

ومنذ استلامه مهمة الاشراف على النادي اللندني أوائل نوفمبر، خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، فاز كونتي بأربع من مبارياته السبع، كمدرب لسبيرز في الدوري الممتاز، فيما تعادل في ثلاث.

ورغم التعادل المخيب، لا يزال توتنهام في وضع جيد، إذ أنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة ستضعه في قلب الصراع على الصدارة حتى في حال خرج منها منتصرا، شرط ألا يتعثر كثيرا من الآن وحتى إقامتها.

المصدر: "أف ب"