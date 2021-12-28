 
مباشر

بعد 13 شهرا على وفاة مارادونا.. وفاة شقيقه الأصغر بذات الطريقة

الرياضة

بعد 13 شهرا على وفاة مارادونا.. وفاة شقيقه الأصغر بذات الطريقة
صورة أرشيفية تجمع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بشقيقه الأصغر هوغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s26r

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن هوغو، الشقيق الأصغر للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، فارق الحياة في منزله بمدينة نابولي الإيطالية عقب إصابته بأزمة قلبية.

وتأتي وفاة هوغو (52 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من وفاة شقيقه دييغو مارادونا الذي توفي في الـ25 من نوفمبر عام 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب أزمة قلبية أيضا.

يذكر أن هوغو بدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدا، ووقع لنابولي في سن الـ18 عاما، في فترة التألق الأسطوري لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي الأقل قوة.

وعجز هوغو في الاستمرار في أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

المصدر: marca.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا