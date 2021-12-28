بعد 13 شهرا على وفاة مارادونا.. وفاة شقيقه الأصغر بذات الطريقة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن هوغو، الشقيق الأصغر للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، فارق الحياة في منزله بمدينة نابولي الإيطالية عقب إصابته بأزمة قلبية.

وتأتي وفاة هوغو (52 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من وفاة شقيقه دييغو مارادونا الذي توفي في الـ25 من نوفمبر عام 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب أزمة قلبية أيضا.

⚽ Hugo Maradona, que también fuera futbolista, tuvo una carrera variopinta. Jugó en el Nápoles como su hermano el astro 🔟 y en España se le recuerda por su paso por el @RayoVallecanohttps://t.co/PG7Ariqothpic.twitter.com/s1tURFnSn9 — MARCA (@marca) December 28, 2021

يذكر أن هوغو بدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدا، ووقع لنابولي في سن الـ18 عاما، في فترة التألق الأسطوري لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي الأقل قوة.

BREAKING: Brother of footballing icon Diego Maradona dies aged 52 at Naples home. https://t.co/bZN0HvUUvipic.twitter.com/3QNVObGJ5v — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 28, 2021

وعجز هوغو في الاستمرار في أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

المصدر: marca.com