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قرعة دوري أبطال إفريقيا.. صراع تونسي ومجموعة نارية للأهلي والرجاء

الرياضة

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. صراع تونسي ومجموعة نارية للأهلي والرجاء
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أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي سحبت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في مصر عن صراع تونسي.

وجاء الأهلي، حامل اللقب، في مجموعة نارية، حيث يصطدم بصن داونز (جنوب إفريقيا) في سيناريو مكرر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قطبي السودان، الهلال والمريخ ضمن المجموعة الأولى.

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كما حملت القرعة ديربي تونسي في المجموعة، حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج جالاكسي (بوتسوانا).

ويصطدم الزمالك المصري بالوداد المغربي، بالمجموعة الرابعة إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنغولي، وساجرادا إسبيرانجا (أنغولا)، بينما حملت القرعة صداما مغربيا جزائريا في المجموعة الثانية بين الرجاء، ووفاق سطيف إلى جانب حوريا كوناكري (غينيا)، وأمازولو(جنوب إفريقيا) .

يذكر أن الجولة الأولى من دوري المجموعات ستقام في 11-12 فبراير القادم، فيما تجري منافسات الجولة الثانية 18-19 فبراير، والجولة الثالثة في 25-26 فبراير، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة 11-12 مارس والجولة الخامسة في 18-19 مارس بينما تقام الجولة السادسة في 1-2 أبريل.

المصدر: "وكالات"

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