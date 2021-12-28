قرعة مجموعات الكونفيدرالية.. مواجهات عربية مثيرة

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي سحبت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في مصر عن مواجهات عربية مثيرة.

ويلتقي الصفاقسي التونسي، مع أهلي طرابلس الليبي، وبيراميدز المصري في المجموعة الأولى، فيما يتواجه شبيبة الساورة الجزائري، مع الاتحاد الليبي بالمجموعة الثانية.

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وجاءت المجموعات على النحو التالي:



المجموعة الأولى: بيراميدز (مصر)، الصفاقسي (تونس)، زاناكو (زامبيا)، أهلي طرابلس (ليبيا).



المجموعة الثانية: شبيبة القبائل (الجزائر)، أو رويال ليوباردز (إي سواتيني)، أورلاندو بايريتس (جنوب أفريقيا)، شبيبة الساورة (الجزائر)، الاتحاد (ليبيا).



المجموعة الثالثة: مازيمبي (الكونغو)، القطن (الكاميرون)، المصري (مصر)، أوثو دويو (الكونغو).



المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، آسيك (كوت ديفوار)، الحرس الوطني (النيجر).

المصدر: RT