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هل هو شرخ في العلاقة؟.. باريس سان جيرمان يتجاهل إنجاز مبابي

الرياضة

هل هو شرخ في العلاقة؟.. باريس سان جيرمان يتجاهل إنجاز مبابي
AFP FABIO FERRARI
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تجاهلت الحسابات الرسمية لباريس سان جيرمان الفرنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة المهاجم كيليان مبابي، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل جلوب سوكر في دبي، مساء الاثنين.

ولم يتفاعل النادي الباريسي، مع الإنجاز الذي حققه مهاجم الفريق البالغ 23 عاما.

بالمقابل لم يكن الأمر كذلك بالتعامل مع النجم الوافد الجديد، ليونيل ميسي، عندما فاز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، للمرة السابعة في تاريخه، "رغم الفارق التاريخي بين الجائزتين". إذ احتفت الحسابات الرسمية للنادي الباريسي بالنجم الأرجنتيني، كأول لاعب يحقق هذه الجائزة بقميص سان جيرمان.

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تجاهل الإدارة الباريسية لإنجاز مبابي يفتح باب التكهنات بشأن وجود شرخ في العلاقة بين الطرفين، قد يرجع إلى مماطلة اللاعب في تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وينتهي تعاقد المهاجم الشاب مع النادي في يونيو 2022، وربطت تقارير عديدة عدم تجديد العقد حتى الآن برغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

المصدر:"وكالات"

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