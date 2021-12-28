سان جيرمان يعير لاعب وسطه البرازيلي إلى ريال سوسييداد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إعارة لاعب وسطه الدولي البرازيلي، رافينيا، إلى ريال سوسييداد الإسباني حتى نهاية الموسم.

وأكد ريال سوسيداد الخبر في موقعه على الإنترنت بصورة للاعب وهو يرتدي قميص النادي الذي يحمل اسم رافايل والرقم 17.

Official, here we go confirmed. Rafinha has been announced as new Real Sociedad player coming from PSG. 🤝🇧🇷 #RealSociedadpic.twitter.com/RV9Hr5FYGd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021

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وقال اللاعب، المولود في ساو باولو وشقيق تياغو ألكانتارا، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يدافع عن ألوان المنتخب الإسباني: "أنا متحمس وسعيد".

وخاض لاعب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق البالغ 28 عاما 39 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى صفوفه في أكتوبر 2020.

ولعب رافينيا مباراتين مع منتخب البرازيل وكان ضمن التشكيلة الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المصدر: "وكالات"