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غلطة سراي التركي يتعاقد بشكل نهائي مع المصري مصطفى محمد (صور)

الرياضة

غلطة سراي التركي يتعاقد بشكل نهائي مع المصري مصطفى محمد (صور)
Reuters /Kenan Asyali
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أعلن نادي غلطة سراي التركي في بيان رسمي اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي المصري مصطفى محمد البالغ 24 عاما حتى عام 2025.

وقرر غلطة سراي تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري، وفقا لعقد استعارة اللاعب من الزمالك التي تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي التركي في بيان رسمي: "تم استخدام بند البيع النهائي في عقد الانتقال الموقع مع الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية 2020-2021".

وشدد غلطة سراي: "سيتم سداد مبلغ 4 ملايين دولار إلى الزمالك في الأول من يوليو 2022".

وأضاف: "سيستمر العقد الحالي المعمول به بين الطرفين بنفس الشروط حتى نهاية الموسم الحالي، ووقع اللاعب عقدا حتى عام 2025".

وختم البيان: "سيحصل مصطفى محمد على 900 ألف دولار في موسم (2022 – 2023)، وتزيد إلى مليون دولار في الموسم التالي ثم مليون و200 ألف دولار في موسم (2024–2025)".

المصدر: وكالات

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