إيتو مدين للسلطات الإسبانية بقرابة مليون يورو

كشفت قائمة "المدينين" التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا اليوم الاثنين، أن الكاميروني صامويل إيتو، المنتخب مؤخرا رئيسا لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدين لها بقرابة مليون يورو.

وحسب قائمة "المدينين"، فإن إيتوالبالغ 40 عاما مدين تحديدا بـ981.598.19 يورو للخزانة الإسبانية عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

¡Eto’o debe plata en España😑!



Este lunes se reveló la segunda lista del año de la hackean tributaria, donde aparece el ex futbolista Samuel Eto’o.



En esta lista se agregan a las personas que deben más de 600 mil euros, en la que también está incluida Dani Alves y Ancelotti. pic.twitter.com/puXpSJrtAu — Datitos TV (@datitostv) December 27, 2021

وفي نوفمبر الماضي، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهما الهداف السابق الذي انتخب رئيسا لاتحاد بلاده للعبة في 11 ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

وتجمع القائمة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين"، بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ"أكثر من 600 ألف يورو".

The 40-year-old, who earlier this month was elected president of the Cameroon Football Federation, appeared on a list published by the Spanish tax office of people and companies that owe over €600,000. https://t.co/ke03BMoiWI — The42.ie Football (@football_ie) December 27, 2021

ومع تخفيض حجم الدين من مليون يورو إلى 600 ألف يورو هذا العام في إدراج أسماء المدينين على القائمة، وصل عدد المدينين في القائمة الجديدة الى أكثر من 7200 هذا العام مقارنة بقرابة 3400 في 2020.

المصدر: "أ ف ب"