الاتحاد البولندي يرفض طلب مدرب المنتخب إنهاء عقده بالتراضي

طلب البرتغالي باولو سوزا مدرب بولندا فسخ تعاقده بالتراضي بعدما وصله عرض من نادي فلامنغو البرازيلي لكن سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم رفض الطلب.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن سوزا كان سيبدأ عمله في ريو دي جانيرو في يناير رغم أن عقده مع الاتحاد البولندي ينتهي في مارس.

Giovanni Chacon on Paulo Sousa: 💬



"He's doing great with Poland, but I think it would not be wise to give up the opportunity to play at the World Cup. Poland still has a chance to go. On the other hand, Flamengo has a lot of money and this can be a decisive difference."



(JPE) pic.twitter.com/NQgCGGmxgG — PSN Futbol (@PSN_Futbol) December 24, 2021

وقال وكيل أعمال سوزا لوكالة الأنباء البولندية اليوم الاثنين إن المدرب البرتغالي لم يوقع عقدا حتى الآن مع فلامنغو.

وقال كوليسا في بيان على تويتر: "هذا تصرف يفتقر إلى المسؤولية تماما ويتعارض مع تصريحات المدرب السابقة. لذلك رفضت الطلب".

المصدر:" رويترز"