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الاتحاد البولندي يرفض طلب مدرب المنتخب إنهاء عقده بالتراضي

الرياضة

الاتحاد البولندي يرفض طلب مدرب المنتخب إنهاء عقده بالتراضي
AFP ANATOLY MALTSEV
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طلب البرتغالي باولو سوزا مدرب بولندا فسخ تعاقده بالتراضي بعدما وصله عرض من نادي فلامنغو البرازيلي لكن سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم رفض الطلب.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن سوزا كان سيبدأ عمله في ريو دي جانيرو في يناير رغم أن عقده مع الاتحاد البولندي ينتهي في مارس.

وقال وكيل أعمال سوزا لوكالة الأنباء البولندية اليوم الاثنين إن المدرب البرتغالي لم يوقع عقدا حتى الآن مع فلامنغو.

وقال كوليسا في بيان على تويتر: "هذا تصرف يفتقر إلى المسؤولية تماما ويتعارض مع تصريحات المدرب السابقة. لذلك رفضت الطلب".

المصدر:" رويترز"

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