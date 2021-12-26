لقطة مثيرة للجدل.. حارس القادسية يعرقل الحكم متعمدا ويحصل على بطاقة حمراء (فيديو)

أثار الحارس الدولي الكويتي خالد الرشيدي الجدل، بتصرف غريب ارتكبه خلال مباراة فريقه القادسية ضد مضيفه السالمية (2-3) يوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الكويتي لكرة القدم.

وتلقى الرشيدي البطاقة الحمراء بعد أن قام بعرقة الحكم في تصرف غريب، في الوقت بدل الضائع للمباراة وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، ولكن بعد ذلك احتسبت ضربة جزاء ضد فريقه وخسر (2-3).

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وقدم المخضرم الرشيدي (34 عاما) أداء متواضعا تسبب في تلقي شباكه هدفين، قبل أن يتعرض للطرد ويتلقى فريقه الهدف الثالث من ركلة الجزاء في الثواني الأخيرة للقاء.

المصدر: وكالات