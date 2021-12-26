تبرئة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رئيس الأهلي المصري

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري لكرة القدم، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الخطيب، تقدم بدعوى قضائية يتهم فيها مرتضى منصور بتوجيه إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته من خلال مقطعي فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019.

كما تقدم الخطيب بدعوى قضائية أخرى قبل عدة أشهر يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، كان قد تم إيقافه لمدة عام، قبل أن يعود لاستئناف نشاطه الشهر الماضي، ويوجه الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.

المصدر: RT