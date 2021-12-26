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شاهد.. أهداف رائعة وأخرى كوميدية في كأس سوزوكي الدولية

الرياضة

شاهد.. أهداف رائعة وأخرى كوميدية في كأس سوزوكي الدولية
twitter/affsuzukicup
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تأهل منتخب إندونيسيا إلى نهائي بطولة كأس سوزوكي لكرة القدم "AFF Suzuki Cup 2020"، على حساب نظيره السنغافوري، إثر فوزه عليه (4-2)، بعد تمديد لقاء الإياب الذي جمعهما يوم أمس السبت.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة تسجيل أربعة أهداف رائعة، بواقع هدفين لكل من الجانبين، ومن ثم حسم منتخب إندونيسيا النتيجة لصالحه في الشوط الإضافي الأول بهدفين كوميديين.  

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وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين التي جرت بينهما، يوم الأربعاء الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيكون المنتخب الإندونيسي على موعد، في نهائي بطولة كأس سوزوكي، مع الفائز من اللقاء الذي يجمع اليوم بين تايلاند وفيتنام.

يذكر أن المنتخب التايلاندي فاز على نظيره الفيتنامي (2-0)، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: "twitter/affsuzukicup" 

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