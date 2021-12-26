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الدوري الإنجليزي.. عزل باتريك فييرا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. عزل باتريك فييرا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا
legion-media
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أعلن كريستال بالاس، إصابة مدربه باتريك فييرا، بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام توتنهام المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف النادي أن "المدرب المساعد، الويلزي أوسيان روبرتس، سيحل محل فييرا في مباراة اليوم (الأحد)".

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وتفشت حالات كورونا مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما استدعى تأجيل ثلاث مباريات بما فيها ليفربول وليدز، في يوم الـ "بوكسينغ داي"، الذي يشتهر به الدوري الإنجليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته في اليوم التالي لعيد الميلاد.

وكان أستون فيلا، أعلن أمس السبت، إصابة مدربه ستيفن جيرارد بالفيروس، وأنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين لفريقه أمام تشيلسي اليوم، وأمام ليدز الثلاثاء المقبل.

وارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الدوري الإنجليزي في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 13، فيما رفضت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والدوري خيار تعليق الموسم مؤقتا من أجل الحد من تفشي الفيروس في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الفرق.

المصدر: أ ف ب

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