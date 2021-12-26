الدوري الإنجليزي.. جدول مواعيد مباريات "البوكسينغ داي"

يسعى مانشستر سيتي لاستغلال غياب مطارده المباشر ليفربول عن "البوكسينغ داي" التقليدي، لإحكام قبضته على الصدارة، عندما يستضيف اليوم ليستر سيتي في المرحلة الـ19من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب، الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر ليفربول، الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه ليدز يونايتد، بسبب إصابات فيروس "كوفيد-19" في صفوف الأخير.

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ويمني مانشستر سيتي النفس بتحقيق فوزه التاسع تواليا والـ15 هذا الموسم، لتوسيع الفارق إلى ست نقاط عن ليفربول، الذي تنتظره قمة نارية أمام ليستر سيتي بالذات الثلاثاء المقبل في المرحلة الـ20.

ويدرك حامل اللقب جيدا أهمية النقاط الثلاث اليوم، خصوصا وأنه تنتظره قمة نارية ثانية أمام مضيفه أرسنال السبت المقبل، عقب رحلته إلى برنتفورد الخميس في المرحلة الـ21.

وتقام اليوم الأحد، ست مباريات من أصل عشر ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، حيث تسبب الفيروس في تأجيل مباراتين أخريين كانتا مقررتين اليوم أيضا، وولفرهامبتون مع ضيفه واتفورد، وبيرنلي مع ضيفه إيفرتون، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في صفوف الضيوف، بينما تختتم مباريات هذه الجولة غدا الاثنين، بلقاء نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم حسب توقيت مكة:

مانشستر سيتي # ليستر سيتي - الساعة 18:00.

توتنهام # كريستال بالاس - الساعة 18:00.

وست هام يونايتد # ساوثهامبتون - الساعة 18:00.

نوريتش سيتي # أرسنال - الساعة 18:00.

أستون فيلا # تشيلسي - الساعة 20:30.

برايتون # برينتفورد - الساعة 23:00.

المصدر: وكالات