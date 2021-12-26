ما هو "البوكسينغ داي"؟ وما أهميته في الدوري الإنجليزي؟

يعد الـ26 من ديسمبر من كل عام، يوما مميزا لكرة القدم الإنجليزية، لأنه يشهد إقامة مباريات "البوكسينغ داي" الذي تقبل عليه العائلات لمشاهدة المباريات خلال إجازة أعياد الميلاد.

وعلى عكس معظم دوريات العالم التي تحصل فرقها على إجازة في أعياد الميلاد، تقام ثلاث جولات مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عشرة أيام فقط، أميزها جولة يوم "البوكسينغ داي".

وتنطلق اليوم الأحد، مباريات "البوكسينغ داي" لموسم 2021/2022، بإجراء ست لقاءات لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي، فيما تأجلت مواجهات ليفربول ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد واتفورد، وبيرنلي ضد إيفرتون، بسبب تفشي فيروس كورونا.

من أين جاءت تسمية "البوكسينغ داي"؟

كثيرون لا يعرفون من أين جاء هذا الاسم، بسبب إقامة مباريات هذه المرحلة دائما يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد، وهو عطلة وطنية في بريطانيا.

وتأتي التسمية نسبة لصناديق الهدايا التي توزع في عيد "الكريسماس" (25 ديسمبر)، حيث يتم جمع هذه الصناديق في اليوم التالي، لذلك سمي هذا اليوم (26 ديسمبر) بيوم الصناديق "Boxes".

أهمية "البوكسينغ داي" للكرة الإنجليزية

يميز هذا التقليد الدوي الإنجليزي، ويجعله محط أنظار العالم خلال هذه الأيام التي تكون فيها كل الدوريات الكبرى في إجازة تامة من المباريات وحتى من التدريبات، مما يضاعف الإعلانات فيه ويميزه في حقوق البث التلفزيوني عن سائر أيام العام.

وتنتعش خزائن الأندية الإنجليزية في هذه الأيام، ليس فقط من دخل الإعلانات والبث التلفزيوني، بل بالإقبال الشديد على مشاهدة كل المباريات حتى للفرق ذات الشعبية المحدودة، من منطلق رغبة العائلات والأفراد في الاستمتاع بإجازاتهم بمشاهدة مباريات كرة القدم من المدرجات.

المصدر: وكالات