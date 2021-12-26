رياضي أفغاني يسجل رقما قياسيا فريدا من نوعه (فيديو)
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سجل رياضي أفغاني، يدعى محمد حيدري، رقما قياسيا، بقضائه 10 دقائق وهو عاري الصدر والظهر، تحت الثلج في درجة حرارة بلغت 18 تحت الصفر.
وأراد حيدري، الذي يمارس رياضة رفع الأثقال وتسلق الجبال، من خلال هذا التحدي، إثبات قدراته الجسدية الخارقة.
المصدر: سبوتنيك
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