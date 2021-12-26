رسميا.. الاتحاد التونسي يحسم الجدل بشأن مصير المدرب منذر الكبير

جدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، ثقته بمدرب المنتخب الأول، منذر الكبير، مشددا على استمراره في منصبه، ونافيا الشائعات حول إمكانية إقالته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك": "تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير الناخب الوطني منذر الكبير، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا، كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني ما زال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نية للقيام بتغييره، راجين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها".

ويستعد منذر الكبير، لقيادة منتخب تونس في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة الممتدة بين السادس من يناير والتاسع من فبراير المقبلين.

وتنافس تونس، التي توجت باللقب القاري مرة واحدة في 2004، في المجموعة السادسة مع منتخبات مالي، وموريتانيا، وغامبيا.

ويستهل "نسور قرطاج" مشوارهم في البطولة القارية، بمواجهة مالي في 12 يناير، ثم موريتانيا في 16 منه، على أن يختتموا مواجهات دور المجموعات بلقاء غامبيا في 20 يناير.

المصدر: الاتحاد التونسي لكرة القدم