محرز وريبيري ينعيان وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار

نعى نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي، رياض محرز، والدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، اللاعب الجزائري الراحل سفيان لوكار، الذي وافته المنية، أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر محرز، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة للاعب سفيان لوكار وأرفقها بتعليق "الله يرحمه".

كما نشر ريبيري، صاحب الأصول الجزائرية، صورة للاعب الجزائري الراحل وكتب: "الله يرحمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قائد فريق مولودية "سعيدة" الجزائري، سفيان لوكار، توفي أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.

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وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الملعب، عدة محاولات من الطاقم الطبي من أجل إنعاش قلب اللاعب الجزائري إثر تعرضه لسكتة قلبية، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح، ليفارق الحياة في الملعب عن عمر لا يتجاوز 30 عاما.

المصدر: RT