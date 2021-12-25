أستون فيلا يعلن إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت، إصابة مديره الفني، ستيفن جيرارد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال أستون فيلا في بيان رسمي له، إن جيرارد تعرض لإصابة بفيروس كورونا، ستجعله يغيب عن قيادة الفريق في الأيام القادمة.

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وسيغيب جيرارد (41 عاما) عن المباراة المقررة على أرضه يوم الأحد، ضد تشيلسي في يوم الـ"بوكسينغ داي"، إضافة إلى مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وتولى ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، والمدرب السابق لفريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، منصب المدير الفني لنادي أستون فيلا، قبل أسابيع خلفا لدين سميث.

المصدر: وكالات