رسائل نجوم منتخب الجزائر وفي مقدمتهم محرز قبل كأس إفريقيا

وجه بعض نجوم منتخب الجزائر، رسائل لجماهير "محاربي الصحراء" قبل خوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 في الكاميرون، تتضمن إصرارهم على الدفاع بكل قوة عن اللقب.

وجاءت رسائل لاعبي المنتخب الجزائري بعد إعلان المدير الفني جمال بلماضي عن قائمة من 28 لاعبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقررة في الفترة من 9 يناير المقبل ولغاية فبراير 2022.

ونشر نجم المنتخب الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" تضمنت صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا 2019، وعلق عليها قائلا: "عن قريب إن شاء اللهّ" مرفوقة بـ"إيموجي" علم الجزائر وقلب أخضر يؤكد حبه وتعلقه بالجزائر.

وبدوره تفاعل نجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، مع قائمة الجزائر للبطولة، وقدم وعدا للجماهير الجزائرية ببذل اللاعبين قصارى جهدهم من أجل الدفاع عن لقب النسخة الماضية.

ونشر بن ناصر "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تضمنت صورة له وهو يحتفل بلقب عام 2019، جاء فيها: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن لقبنا بكل إصرار وتواضع".

Fier d’être sélectionné pour la prochaine Coupe d’Afrique 🙏🏽



On fera tout pour défendre notre titre, avec détermination et humilité 🇩🇿 #TeamDZpic.twitter.com/0BssCivDkN — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 24, 2021

وأعر سفيان فيغولي، نجم نادي غلطة سراي التركي، عن فخره الكبير بوجوده ضمن خيارات المدير الفني جمال بلماضي، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، من خلال "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تضمنت إعادة نشر قائمة اللاعبين للمشاركة في البطولة، وجاء فيها: "فخور..فخور..فخور.."، مرفوقة بعلم الجزائر وإيموجي القوة.

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وسيلعب منتخب الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي مباريات البطولة، على رأس قائمة المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبات كوت ديفوار (ساحل العاج)، سيراليون، وغينيا الاستوائية.

المصدر: وكالات