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مصرع مقاتل جراء انفجار إطار شاحنة (فيديو)

الرياضة

مصرع مقاتل جراء انفجار إطار شاحنة (فيديو)
instagram/overtime_mma
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لقي الأمريكي جيسي هنري، رياضي لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مصرعه بعد إصاباته بجروح خطيرة في الرأس إثر انفجار إطار شاحنة إطفاء الحرائق، وفقا لموقع "MMA Junkie".

وعمل جيسي هنري إضافة إلى المشاركة في نزالات رياضة الفنون القتالية المختلطة، في خدمة إدارة الإطفاء.

وتلقى المقاتل إصابات في الرأس جراء انفجار إطار سيارة الإطفاء، لدى محاولته تغييره، وتم نقله إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

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ووفقا لرواية أقارب جيسي هنري، فقد توفي المقاتل بسبب إصابة رأسه بجهاز استشعار ضغط الهواء أثناء الانفجار.

وترك الأمريكي وراءه ابنة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وظهر جيسي هنري (28 عاما) لأول مرة على حلبات فنون القتالية المختلطة (MMA) كمحترف في نوفمبر 2020، في ولاية لويزيانا ضمن بطولة اتحاد "Kombat Alliance (AKA)"، محققا انتصارين مقابل خسارتين أيضا.

المصدر: وكالات 

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