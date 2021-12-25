مصرع مقاتل جراء انفجار إطار شاحنة (فيديو)

لقي الأمريكي جيسي هنري، رياضي لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مصرعه بعد إصاباته بجروح خطيرة في الرأس إثر انفجار إطار شاحنة إطفاء الحرائق، وفقا لموقع "MMA Junkie".

وعمل جيسي هنري إضافة إلى المشاركة في نزالات رياضة الفنون القتالية المختلطة، في خدمة إدارة الإطفاء.

وتلقى المقاتل إصابات في الرأس جراء انفجار إطار سيارة الإطفاء، لدى محاولته تغييره، وتم نقله إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

.@SFD_FIRE_EMS pays respects to South Bossier Fire Dist. #2 firefighter Jessie Henry, who died Saturday from injuries suffered when a tire on a fire truck exploded while he was working on it. His body is headed to Little Rock for autopsy. pic.twitter.com/2L0QQ1wDPE — Darran Todd (@DarranToddTV) December 20, 2021

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ووفقا لرواية أقارب جيسي هنري، فقد توفي المقاتل بسبب إصابة رأسه بجهاز استشعار ضغط الهواء أثناء الانفجار.

وترك الأمريكي وراءه ابنة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وظهر جيسي هنري (28 عاما) لأول مرة على حلبات فنون القتالية المختلطة (MMA) كمحترف في نوفمبر 2020، في ولاية لويزيانا ضمن بطولة اتحاد "Kombat Alliance (AKA)"، محققا انتصارين مقابل خسارتين أيضا.

المصدر: وكالات