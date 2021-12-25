لحظة وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية (فيديو)

توفي لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل.

وتوفي سفيان لوكار، الذي لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما، بسكتة قلبية، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

وفاة لاعب مولودية سعيدة الجزائري ( لوكار سفيان ) إثر سكتة قلبية في ملعب المباراة قبل قليل pic.twitter.com/V1UC7AvPI7 — Abdulaziz (@A24HD) December 25, 2021

المصدر: وكالات