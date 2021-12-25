إصابة النجم التونسي الشيخاوي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة قائده المخضرم، ياسين الشيخاوي، بقطع في الرباط الصليبي، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال النادي التونسي في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "تأكدت إصابة ياسين الشيخاوي على مستوى الأربطة المتقاطعة بعد خضوعه للفحوصات والكشوفات المستوجبة عند عودته إلى سوسة، إثر مشاركته في كأس العرب 2021 مع المنتخب الوطني التونسي".

وأكد البيان أن الشيخاوي سيحتاج لتدخل جراحي وفترة إعادة تأهيل مكثفة.

وكان الشيخاوي، قد أصيب خلال مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب تونس ضد موريتانيا في المجموعة الثانية بكأس العرب "قطر 2021"، حيث فاز "نسور قرطاج" 5-1.

وغاب قائد النجم الساحلي عن باقي مباريات تونس في البطولة حتى النهائي، علما بأنه بقي مع المجموعة في الدوحة، حيث خضع لفحوصات طبية هناك، بينما حاول الاتحاد التونسي لكرة القدم التكتم على طبيعة إصابته.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخاوي لم يتواجد في تشكيلة منتخب تونس، التي كشف عنها المدرب منذر الكبير، لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين 9 يناير و7 فبراير المقبلين.

المصدر: وكالات