بناصر يوجه رسالة لمشجعي الجزائر قبيل انطلاق كأس إفريقيا

وجه لاعب نادي ميلان، إسماعيل بناصر، رسالة لمشجعي منتخب بلاده الجزائر، عقب اختياره ضمن تشكيلة "محاربو الصحراء" للمشاركة في كأس إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع العام الجديد.

ونشر بناصر عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورة له وهو يحمل كأس النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا التي توج بها مع الجزائر في العام 2019، وكتب: "فخور باستدعائي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن لقبنا، بتصميم وتواضع".

وتوجت الجزائر بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة، التي أقيمت عام 2019 في مصر، بعد فوزها على السنغال في النهائي (1-0)، واختير بناصر أفضل لاعب في تلك النسخة.

وينتقل المنتخب الجزائري بعد غد الاثنين، إلى الدوحة في إطار استعداداته للبطولة القارية، حيث سيخوض مباراتين وديتين، أمام غامبيا في الأول من يناير، وضد غانا في الخامس من الشهر نفسه، قبل السفر إلى الكاميرون مباشرة، وفق ما أعلن الاتحاد الجزائري.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في الفترة الممتدة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين، وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، إلى جانب كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، وسيراليون.

المصدر: RT