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إطلاق اسم "الزملكاوي صلاح فخر العرب" على حديقة بنادي الزمالك

الرياضة

إطلاق اسم
legion-media
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أطلق مسؤولو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اسم نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، على إحدى الحدائق الموجودة داخل مقر النادي.

وعلقت إدارة الفريق الأبيض، لافتة تحمل اسم نجم ليفربول، وكتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، في إشارة إلى انتمائه لنادي الزمالك. 

إطلاق اسم

وشهدت الأيام الماضية، وضع عدد من أسماء نجوم الزمالك السابقين على حدائق القلعة البيضاء داخل مقر النادي.

يذكر أن صلاح لم يلعب لقطبي الكرة المصرية، الأهلي  والزمالك، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري، ليبدأ رحلته في أوروبا حيث تناقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

المصدر: مواقع التواصل

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