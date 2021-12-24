أسرة ريال مدريد تبعث برسالة التهنئة والتمنيات للنادي وجماهيره قبل العام الجديد 2022

هنأ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، ومدربو الفريق ونجومه، جمهور "المدريديستا" بالأعياد وتمنوا لهم عام 2022 مليئا بالنجاحات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال فلورنتينو بيريز: "نرسل لكم كل الحب والمودة والتضامن".

وأضاف: "من ريال مدريد نرسل لكم كل الحب والمودة والتضامن في هذه الأعياد الخاصة. لا تزال هذه أوقاتا صعبة ونريد أن ننقل لكم كل مودتنا وكل القوة، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. نريد إرسال رسالة أمل باستعادة الحياة الطبيعية التي نتوق إليها جميعا. نحن واثقون من قدرتنا على التغلب على هذا التحدي لمواصلة تقاسم الأفراح والنجاحات".

وتابع: "نتعهد بمواصلة العمل ليشعر جميع المدريديستا بالفخر بفرقنا ولنتمكن من مواصلة الاستمتاع بانتصارات جديدة وألقاب جديدة. أتمنى لكم أعيادا سعيدة وان يجلب لنا العام الجديد الصحة والعمل والسعادة للجميع".

🎄🎁 فلورنتينو بيريز: "نرسل لكم محبتنا ومودتنا وتضامننا في هذه المناسبة الخاصة."#ريال_مدريدpic.twitter.com/ksQ6lWY3RV — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 23, 2021

من جانبه، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي: "نتمنى لكم أعيادا سعيدة برفقة عائلاتكم وأحبائكم. نتقاسم مع جميع المدريديسمو الأمل بالاستمتاع معا بكل أحلامنا. ميلاد مجيد وعام جديد سعيد للجميع".

ونيابة عن نجوم الفريق، قال المهاجم الفرنسي كريم بينزما: "في هذه الأعياد الخاصة، وباسم الفريق بأكمله، أريد أن أبعث لكم رسالة ثقة وقوة. معا سنحاول تحقيق كل أحلامنا. أعيادا سعيدة وعام جديد سعيد".

وعن قسم كرة السلة، وجه سيرخيو يوي رسالة قال فيها: "في هذه الأيام الخاصة، نتمنى لكم أعيادا سعيدة برفقة عائلاتكم وأصدقائكم. آمل أن يكون عام 2022 عاما متميزا للجميع يحمل معه الصحة وتتحول فيه التحديات العديدة التي نواجهها إلى نجاحات رياضية لكل المدريديسمو".

أما رودي فقال: "أعياد سعيدة لجميع المدريديستا. نضع آمالا كبيرة على العام الجديد 2022 ونرحب به بحماس، آملين ان يحمل معه الصحة والرفاه والعديد من الألقاب لريال مدريد. عاما سعيدا وهلا مدريد!".

ونيابة عن فريق ريال مدريد للسيدات، قال ألبرتو توريل: "في هذه الأعياد الخاصة للغاية، ننقل لكم أطيب التمنيات. آمل أن يحمل عام 2022 معه الصحة ونستقبله بالأمل".

واختتمت قائدة الفريق، إيفانا، الرسالة قائلة: "نيابة عن لاعبات ريال مدريد، أتمنى لكم أعيادا سعيدة. نحن أقوى عندما نكون متحدين. سنواجه تحديات العام الجديد بكل الحماس".

المصدر: "realmadrid.com"