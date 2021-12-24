"الفتى الذهبي" النرويجي هالاند يوجه رسالة لفريق كراسنودار الروسي

هنأ النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مواطنه المهاجم إيريك بوتهيم على انتقاله إلى صفوف فريق كراسنودار الروسي لكرة القدم.

ونشر هالاند صورة في خاصية "ستوري" عبر تطبيق "إنستغرام"، لبوتهيم والمدير العام للنادي الروسي فلاديمير خاشيغ، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "تهانينا! اعتني به، كراسنودار".

instagram/erling.haaland

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وانتقل إيريك بوتهيم، البالغ من العمر 21 عاما، إلى نادي كراسنودار قادما من فريق بودو غليمت النرويجي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مقابل صفقة قياسية في تاريخ النرويج، بلغت 8 ملايين يورو إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

وشارك إيريك بوتهيم في 46 مباراة مع فريقه السابق وسجل خلالها 22 هدفا إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات