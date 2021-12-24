كأس أمم إفريقيا.. ماني وميندي على رأس قائمة السنغال

جاء هداف ليفربول، ساديو ماني، وحارس تشيلسي، إدوار ميندي، على رأس قائمة منتخب السنغال، التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المرتقبة في الكاميرون مطلع العام الجديد.

وضم المدرب أليو سيسيه، الذي سيخوض النهائيات القارية الثالثة له كمدرب للسنغال، 27 لاعبا محترفين خارج البلاد وبينهم بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني)، وعبد ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وتضم التشكيلة 17 لاعبا، لم يسبق لهم أن شاركوا في البطولة القارية التي تأجلت نسختها الـ33 من أوائل 2021 إلى أوائل 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعلق سيسيه على التشكيلة التي سيسافر بها إلى الكاميرون، قائلا إن "جوهر الفريق موجود"، معتبرا أن وجود لاعبين يخوضون النهائيات القارية لأول مرة قد يلعب دورا إيجابيا.

وسيدخل المنتخب السنغالي في معسكر تدريبي في مدينة ديامنياديو، بالقرب من العاصمة دكار، اعتبارا من الاثنين المقبل، تحضيرا لخوض النهائيات حيث وقع في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وغينيا، ومالاوي.

ويبدأ ماني وزملاؤه رحلتهم بمواجهة زيمبابوي، في 10 يناير، قبل لقاء غينيا في 14 منه، ثم مالاوي في الـ18 من الشهر ذاته.

وفيما يلي قائمة السنغال لكأس إفريقيا:

لحراسة المرمى: إدوار ميندي (تشيلسي الإنجليزي)، ألفريد غوميس (رين الفرنسي)، وسيني ديينغ (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي).

للدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي)، بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني)، شيخو كوياتي (كريستال بالاس الإنجليزي)، عبدو ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، عبدولاي سيك (أنتويرب البلجيكي)، فوديه بالو توريه (ميلان الإيطالي)، ساليو سيس (نانسي الفرنسي)، وبابي أبو سيسيه (أولمبياكوس اليوناني).

للوسط: إدريسا غانا غاي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نامباليز ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي)، بابي ماتار سار (متز الفرنسي)، مصطفى نايم (باريس إف سي الفرنسي)، مامادو لوم نداي (ألافيس الإسباني)، بابي غاي (مارسيليا الفرنسي)، وجوزف لوبي (سوشو الفرنسي).

للهجوم: ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، بولاي ديا (فياريال الإسباني)، إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي)، حبيب ديالو (ستراسبورغ الفرنسي)، بامبا ديينغ (مارسيليا الفرنسي)، كيتا بالدي دياو (كالياري الإيطالي)، مامي بابا تيام (قيصر سبور التركي)، وفامارا دييديو (أنتاليا سبور التركي).

المصدر: أ ف ب