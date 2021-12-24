برلماني جزائري يثير غضب التونسيين بصورة "مستفزة"

نشر النائب البرلماني الجزائري، قادة نجادي، صورة له مع نجم منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب الأخيرة، حسين بن عيادة، أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومازح نجادي، حسين بن عيادة، من خلال محاولة خنقه، في إعادة للقطة بن عيادة الشهيرة مع اللاعب التونسي الواعد حنبعل المجبري، خلال مباراة المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب.

وانتشرت صورة البرلماني مع بن عيادة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب واستياء بعض التونسيين.

واعتبر البعض أن هذه الصورة غير مناسبة وتحمل دلالات غير محمودة بإمكانها إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

ولكن سرعان ما خرج النائب البرلماني الجزائري عن صمته، ليوضح مقصوده من الصورة، حيث كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "نعتذر من أشقائنا التونسيين على الصورة فقد كانت من باب المزاح مع اللاعب حسين بن عيادة، وليس الهدف منها أي فتنة، فالشعب التونسي والشعب الجزائري خاوة خاوة كما نقول بالعامية".

وأضاف: "لذلك أكرر اعتذاري من اللاعب حنبعل ومن الشعب التونسي الشقيق.. فعلى الرغم من تهجم بعض الأشقاء التونسيين على صفحتي الرسمية إلا أنني لم أغضب لأنني أنا من استفزهم عن غير قصد

أرجوا أن تتقبلوا اعتذاري".

وكان حسين بن عيادة، اعتذر بدوره لحنبعل المجبري، عقب تعديه عليه في نهائي بطولة كأس العرب التي اختتمت مؤخرا في قطر وتوجت الجزائر بلقبها على حساب تونس.

ونشر بن عيادة على خاصية "الستوري" عبر صفحته على "إنستغرام" بعد ساعات من مواجهة الجزائر وتونس، صورة تجمعه مع حنبعل المجبري، وعلق عليها "خويا".

المصدر: وكالات