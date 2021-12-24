لسبب غريب.. فريق مغربي يوجه رسالة للاتحاد المحلي باللغة الكورية

فاجأت إدارة نادي اليوسفية الرباطي لكرة السلة، الاتحاد المغربي للعبة، بمراسلته باللغة الكورية، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مغربية.

وذكر موقع "البطولة" الرياضي، أن قرار النادي الرباطي، جاء احتجاجا على الاتحاد المغربي، الذي يعتمد في وثائقه الرسمية وبيانته على اللغة الفرنسية بدل العربية.

انتقد فريق اليوسفية الرباطية لكرة السلة الجامعة الملكية المغربية للسلة بسبب مراسلاتها المكتوبة باللغة الفرنسية عوض استعمالها اللغة الأم العربية.

اليوسفية الرباطية ارسلت بيان باللغة الكورية لجامعة كرة السلة كرد على تعمدها استعمال اللغة الفرنسية في جميع مراسلتها!!!



🤔 ما رأيكم ؟ pic.twitter.com/YIPVTN7AaF — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews_AR) December 23, 2021

وحسب المصدر، فإن الملف المرتبط باللغات المعتمدة إداريا في المغرب، موضوع نقاش، بين مؤيد ومعارض، إذ تعتبر فئة معينة أنه من الأفضل اعتماد اللغة الأم (العربية)، بدل اللغات الأجنبية، خاصة في المراسلات التي تشكل وسيلة تواصل مع الأندية المحلية.

المصدر: البطولة