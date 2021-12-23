ليفربول ومانشستر سيتي يشعلان الصراع على "الفتى الذهبي"

أكدت تقارير صحيفة ألمانية، بأن فريقي ليفربول ومانشستر سيتي على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد النجم السويسري إيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند، للحصول على خدماته الصيف المقبل.

وينتهي عقد إيرلينغ هالاند (21 عاما) مع بوروسيا دورتموند في صيف 2024، لكن بعض التقارير زعم أن "الفتى الذهبي" لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو فقط، ويمكن تفعيله في صيف 2022.

ويعتبر هالاند أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات في عالم كرة القدم في الوقت الحاضر، وقام وكيله مينو رايولا بتحديد عدد من الأندية التي من المحتمل أن ينتقل لأحدها، لكن وفقا لتقرير الصحيفة الألمانية فإن الأندية الأكثر قدرة على الحصول على المهاجم النرويجي هي أندية مانشستر يونايتد و ريال مدريد وكذلك مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مانشستر سيتي سيدخل في الصراع للحصول على خدمات هالاند بقوة، بعد تفعيل بند دفع الشرط الجزائي والبالغ حوالي 75 مليون يورو، على الرغم من أن النادي الألماني يريد الاحتفاظ برأس الحربة الشاب لموسم آخر على الأقل.

وكشفت الصحيفة بأن شركة "بوما" للأدوات الرياضية، قد تقوم بتقديم عقد رعاية لكي تتم مضاعفة راتب المهاجم النرويجي وإقناعه بتمديد إقامته في ألمانيا.

ومع ذلك فمن المؤكد أن نادي مانشستر سيتي سيكون من الأندية المتحمسة للحصول على هالاند، وخصوصاً مع اقتراب انتقال لاعبه الإسباني فيران توريس إلى نادي برشلونة.

ومن جهتها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية، أن نادي ليفربول الإنكليزي دخل كمنافس من أجل خطف المهاجم الشاب النرويجي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ومستعد لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد.

وأوضحت الشبكة أن جميع أندية أوروبا ستصارع على الفوز بخدمات إيرلينغ هالاند في الصيف، خاصة عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

وتصدر إيرلينغ هالاند العناوين منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020، مقابل 20 مليون يورو، قادما من نادي سالزبورغ النمساوي، ليس فقط لأدائه الرياضي، بل أيضا من الناحية الاقتصادية، بنمو قيمته السوقية بسرعة جنونية في ظرف وجيز.

ويملك الدولي النرويجي معدلا تهديفيا مدهشا مع بوروسيا دورتموند، حيث أحرز 76 هدفا، و20 تمريرة حاسمة، في 75 مباراة فقط لعبها مع النادي بجميع المسابقات.

ويعد هالاند ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في عام 2021 برصيد 51 هدفا (37 هدفا، و14 تمريرة حاسمة)، و لا يتفوق عليه سوى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 52 هدفا (34 هدفا، و18 تمريرة حاسمة)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ 60 هدفا (54 هدفا، و6 تمريرات حاسمة).

وساهم أداء النجم النرويجي الرياضي المثير للإعجاب في ارتفاع قيمته السوقية بشكل جنوني من 45 مليون يورو في يناير 2020، إلى 150 مليون يورو مع نهاية عام 2021، أي بزيادة قدرها 105 ملايين يورو.

وأنهى هالاند وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في سوق انتقالات اللاعبين، عام 2021 كثاني أغلى لاعب في العالم، ولا يتقدم عليه في القائمة سوى كيليان مبابي بقيمة 160 مليون يورو، ويليهم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام (120 مليون يورو)، ومن ثم الإنجليزي جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي برصيد 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات