كونتي يتأهب لمواجهة فريقه السابق في مباراة مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية

قال مدرب توتنهام، أنتونيو كونتي، إنه سعيد بوصول فريقه لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، والاقتراب خطوة من إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب والذي استمر طوال 13 عاما.

وتأهل توتنهام للمربع الذهبي لكأس الرابطة، بعد فوزه أمس الأربعاء، على وست هام يونايتد 2-1، وسيلتقي في الدور قبل النهائي مع تشيلسي اللندني، فريق كونتي السابق.

وعن المواجهة المقبلة قال كونتي للصحفيين "بالتأكيد سيكون من الجيد لي اللعب في مواجهة تشيلسي".

وأضاف: "لقد أمضيت موسمين رائعين مع تشيلسي واستمتعت بكل شيء هناك، لكنني الآن أدرب توتنهام وأنا على أهبة الاستعداد لبذل كل المستطاع من أجل هذا النادي".

وتابع المدرب الإيطالي: "عندما تصعد لقبل النهائي فإنك تجد تشيلسي وليفربول وأرسنال.. والفوز باللقب صعب للغاية في إنجلترا".

وكان كونتي، قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016-2017 إلى جانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، وتولى قبل أشهر قليلة الإشراف على توتنهام، الذي لم يفز بأي لقب منذ تتويجه بكأس رابطة المحترفين في 2008 حيث تغلب في النهائي على تشيلسي بالذات.

المصدر: رويترز