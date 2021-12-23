بالصور.. لاعبو الأهلي المصري يرفعون علم فلسطين بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي

زين العلم الفلسطيني، تتويج نادي الأهلي المصري بالسوبر الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الرجاء المغربي، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وحرص نجوم النادي الأهلي، حسين الشحات، ومحمد شريف، وأيمن أشرف، ومحمود كهربا، أثناء احتفالهم بالتتويج باللقب الغالي، على رفع علم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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لاعبا الأهلي المصري محمود كهربا ومحمد شريف يرفعان علم #فلسطين بعد التتويج بالسوبر الإفريقي



😍😍😍#الأهلي_الرجاء#الأهلي_في_الدوحةpic.twitter.com/ZskiBts62n — 💪 رابعة الصمود 💪 (@RABAalsmwd) December 23, 2021

ستنتصر القضية ولو بعد حين ،علم فلسطين بين أيدي لاعبي الأهلي المصري #فلسطين_تنتصر . pic.twitter.com/FZ0Ckn0M55 — 🇩🇿ياسين (@yacin_at) December 22, 2021

ألف مبروك للأهلي المصري التتويج بكأس السوبر الأفريقي

علم #فلسطين حاضر في احتفالات نجوم........ #الأهلي_الرجاء 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/BuK0618wKc — lamine (@LamineKingbird) December 22, 2021

وأثارت بادرة لاعبي الأهلي، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا على نطاق واسع صور اللاعبين المصريين مع العلم الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 2002، و2006، و2007، و2009، و2013، و2014، و2020، فيما فشل الرجاء في تحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلا في عامي 2000، و2019.

المصدر: RT