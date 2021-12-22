شاهد.. الأهلي المصري يرد التحية للرجاء المغربي في كأس السوبر
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أدرك نادي الأهلي المصري التعادل أمام نادي الرجاء الرياضي المغربي (1-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.
وسجل المهاجم المغربي حميد أحداد هدف التقدم للنادي المغربي مبكرا في الدقيقة 13 من انطلاق اللقاء.
🎥⚽️ حميد حداد يسجل هدف الرجاء الاول#الاهلي_الرجاء#السوبر_الافريقي— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 22, 2021
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ورد المهاجم المصري طاهر محمد طاهر بهدف التعادل "للمارد الأحمر" في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بنادي السد في قطر.
المصدر: RT
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