الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الأهلي المصري

تلقى نادي الرجاء المغربي ضربة موجعة، قبيل مواجهة الأهلي المصري في السوبر الإفريقي لكرة القدم، بعد تأكد إصابة لاعبه محمد الناهيري بفيروس كورونا وغيابه بالتالي عن المباراة المرتقبة.

ووفقا لموقع "البطولة" المغربي، فقد حامت الشكوك منذ يوم أمس حول إصابة الناهيري بكورونا، حيث غادر بعثة النادي المغربي بتوصية من الاتحاد القطري لكرة القدم، قبل أن يجري مسحة جديدة صباح اليوم أثبتت إصابته بالفيروس.

وبالتالي، انضم الناهيري لغيابات الرجاء الرياضي في مواجهة الأهلي المصري، إلى جانب المدافع الأوسط إلياس الحداد الذي يعاني من إصابة عجز معها عن استكمال الحصة التدريبية أمس الإثنين.

ويستضيف ملعب السد بقطر، موقعة الأهلي والرجاء، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المغرب.

ويخوض الفريق القاهري المباراة التي ستقام للمرة الرابعة في الدوحة وفقا لاتفاقية مبرمة بين الاتحادين الإفريقي والقطري، باعتباره بطلا لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3–0، فيما يدخلها الفريق المغربي بطلا لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2–1.

المصدر: "البطولة" + وكالات