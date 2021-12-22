أندي موراي يعترف بندمه لتجاهله صلاح ويشبهه بساحر برازيلي

أعرب نجم التنس، البريطاني أندي موراي عن ندمه بسبب النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وقال موراي، وهو من أشد المولعين بلعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه نادم على اختيار مهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين على حساب صلاح في فريقه بلعبة فانتازي الدوري الممتاز في بداية الموسم الحالي.

وأوضح المصنف أولا عالميا سابقا والفائز بعدة بطولات في "الغراند سلام" في تصريحات نقلها موقع "liverpoolecho": "لم أختر صلاح، كنت أفكر، إنه (كين) يسجل ما بين 25 و30 هدفا في الموسم مع توتنهام، وقلت إنه سيذهب لمانشستر سيتي ويسجل من 35 إلى 40 هدفا، وتركت الأمر حتى اللحظة الأخيرة"، علما بأن مفاوضات انتقال كين لـ"السيتي" الصيف الماضي تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب تعنت إدارة توتنهام في بيع هداف فريقها.

وتابع "من الواضح أنني نادم على ذلك (اختيار كين بدلا من صلاح)".

وأردف موراي: "أحب مشاهدة صلاح لأنه مثير للغاية، أحب شخصيته، لديه ابتسامة لا تفارق وجهه بشكل شبه دائم، يبدو وكأنه يستمتع بنفسه".

واستطرد: "لا أقول إن صلاح مثل ليونيل ميسي لكنهما يلعبان معا بالقدم اليسرى ويجيدان المراوغات الرائعة".

وشبه موراي، صلاح بالساحر البرازيلي المعتزل رونالدينيو، حيث قال: "أجد شخصية صلاح تشبه نوعا ما رونالدينيو.. صلاح يذكرني برونالدينيو أحيانا، أحب مشاهدته، ولكنني قمت بقرار خاطئ هذا العام (باختيار كين)".

يذكر أن صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، بينما لم يسجل كين إلا هدفين فقط وبدا وكأنه تأثر كثيرا بفشل صفقة انتقاله لمانشستر سيتي.

المصدر:"liverpoolecho"