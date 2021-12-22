الخطيب "يتبرأ" من حسابه في "فيسبوك" بعد أيام من أزمته مع الأولمبية السورية

كشف لاعب منتخب سوريا السابق، فراس الخطيب، عن تعرض حسابه في "فيسبوك" للاختراق، وذلك بعد أيام قليلة من أزمته مع اللجنة الأولمبية السورية على خلفية مشاركته في مباراة أساطير العرب.

وكتب الخطيب من خلال حسابه على "تويتر": "حسابي على فيسبوك تعرض للاختراق وأي شيء ينزل عليه لا يمت لي بصلة".

حسابي على الفيس بوك مهكر واي شيء ينزل عليه لا يبت لي بصلة — فراس الخطيب (@feras83alkhatib) December 21, 2021

وكان الخطيب، تعرض لانتقادات لاذعة بعد مشاركته في المباراة الودية بكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم الفيفا" التي جرت على ملعب "الثمامة" بمدينة الخور القطرية، على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021".

وفرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام عقوبة الطرد بحق الخطيب لمشاركته في تلك المباراة، بسبب تواجد مدرب إسرائيلي فيها.

ورد الدولي السوري السابق على العقوبة بإبداء استغرابه من قرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاؤه مسبقا للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة.

المصدر: RT