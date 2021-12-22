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بالفيديو.. سيارة سائق سعودي تنقلب 14 مرة أثناء تجربته بـ"التطعيس" قبل مشاركة دولية

الرياضة

بالفيديو.. سيارة سائق سعودي تنقلب 14 مرة أثناء تجربته بـ
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أظهر مقطع فيديو من داخل سيارة وثقه الشاب الرياضي السعودي، مهدي السنر، بنفسه، لحظة انقلاب سيارته لأكثر من 10 مرات، حيث تمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

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ونشر حساب "طرق الرياض" المختص بـ"أخبار السيارات وأخبار الرياض"، مقطع الفيديو على حسابه في "تويتر" معلقا: "انقلبت مركبته 14 مرة.. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، وبحمد الله لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة".

وظهر الشاب في مقطع فيديو موضحا أن سبب الحادث أثناء تجربته للسيارة بـ"التطعيس" قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين، وأنه تعرض لكدمات في جسمه ولم يتعرض لأذى كبير.

المصدر: RT

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