نجم نابولي يعلن جاهزيته للمشاركة في كأس إفريقيا

قال مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمن، إنه سيكون جاهزا للعب في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل بعد تعافيه بشكل أسرع من المتوقع من إصابة خطيرة في الرأس.

وكتب أوسيمن على حسابه في موقع "تويتر": "سأكون جاهزا لكأس الأمم إلا إذا لم يتم ضم اسمي لتمثيل نيجيريا".

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA. — victor osimhen (@victorosimhen9) December 21, 2021

وأصيب أوسيمن بكسور في الوجه بعد اصطدامه برأس مدافع إنتر ميلان، ميلان شكرينيار، خلال مباراة جمعت بين فريقيهما، في 21 نوفمبر الماضي.

وكان نابولي يتوقع في البداية غياب أوسيمن حوالي ثلاثة أشهر، لكن المهاجم النيجيري عاد إلى المران أمس الثلاثاء، وارتدى واقيا للوجه لينال فرصة لتمثيل بلاده في كأس الأمم التي من المفترض إقامتها في الكاميرون خلال الفترة الممتدة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

وكان أوسيمن يمر بحالة تألق قبل الإصابة، حيث أحرز تسعة أهداف وصنع هدفين مع نابولي إلى جانب تسجيل أربعة أهداف مع نيجيريا في تصفيات كأس العالم.

وستلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم إلى جانب مصر، والسودان، وغينيا بيساو.

المصدر: رويترز