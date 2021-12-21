إيقاف القطري الشيخ علي الطحاني في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات وتغريمه

أعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية في بيان رسمي إيقاف ثنائي منتخب قطر للفروسية الشيخ على الطحاني وباسم محمد، بعد أن جاءت عينة المنشطات الخاصة بهما إيجابية.

وجاءت نتائج العينات للثنائي الشيخ على الطحاني وباسم محمد، إيجابية لبطولة الرباط والتي أقيمت عام 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية فإن الثنائي القطري أنكر معرفتهما بالمادة بالإضافة إلى إنكار تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في ايجابية العينة هو تعرضهما للتدخين السلبي قبل البطولة أثناء إقامتهما بالفندق قبل البطولة بأيام.

نظرا لأن مادة حمض الأجوليميك تعتبر ضمن المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019، فلا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية، ومع ذلك، كان لدى الرياضيين خيار طلب تعليق مؤقت طوعي يفرض عليهما، لكنها اختارت ألا تفعل.

وجاءت القرارات النهائية للاتحاد الدولي بخصوص الثنائي، الإيقاف لمدة سنتين اعتبارا من 17 يونيو 2021، ما يعني أنهمم غير مؤهلين للاشتراك بالبطولات حتى 16 يونيو 2023، إضافة إلى تغريمهما بمبلغ قدره 7500 فرانك سويسري.

ويمكن للرياضيين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يوما من استلام القرار.

المصدر: وكالات