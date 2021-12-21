إيقاف الفارس محمد طلعت وإلغاء نتائج مصر في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

أعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف الفارس المصري محمد طلعت بعدما جاءت عينة المنشطات الخاصة به إيجابية، عن بطولة دورة الألعاب الإفريقية 2019، وفقا لبيان رسمي.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية فإن الفارس المصري أنكر معرفته بالمادة بالإضافة إلى إنكار تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في ايجابية العينة هو تعرضه للتدخين السلبي قبل البطولة أثناء إقامته بالفندق قبل البطولة بأيام.

نظرا لأن مادة حمض الأجوليميك تعتبر ضمن المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019، فلا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء القرار النهائي للاتحاد الدولي بخصوص محمد طلعت، الإيقاف لمدة سنتين اعتبارا من 17 يونيو 2021، ما يعني أنه غير مؤهل للاشتراك بالبطولات حتى 16 يونيو 2023.

كما تم إلغاء جميع النتائج السابقة اعتبارا من 17 يونيو 2021 بالنسبة لمحمد طلعت والتي تشمل النتائج التي حققها في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، مما أدى إلى استبعاد وإلغاء نتائج المنتخب المصري من مسابقة القفز.

يذكر أنه يمكن للاعب الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يوما من استلام القرار.

المصدر: وكالات