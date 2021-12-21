"مغامرة تاريخية".. فريق نسائي بالكامل يشارك في رالي داكار بالسعودية

يستعد فريق "إف إن سبيد" المؤلف من الثنائي، ميرسي مارتي ومارغوت ليوبيرا، للمشارك في رالي داكار المقرر في يناير 2022، ليدخل تاريخ السباق كأول فريق مكون بالكامل من النساء.

ويتكون جميع أعضاء فريق "إف إن سبيد" الذي سيشارك في أصعب سباق بالعالم ضمن فئة الراليات، من فنيين وتقنيين وميكانيكيين من النساء.

وقالت ميرسي مارتي: "خطرت لي فكرة إنشاء فريق مختص نسوي بالكامل لخوض الرالي وها نحن ذا. وجدنا رعاة ونتحدث مع كثيرين ونحاول الاستعداد وتحضير أنفسنا. أصبح الأمر واقعيا، سنكون فريقا مؤلفا من ست نساء في الأول من يناير 2022 في جدة".

وأضافت "نحاول أن نلفت الأنظار نحونا، الهدف الأساسي للمشروع هو جذب الانتباه، مشروع خططت له وتقوده نساء. نعرف إمكانية وجود امرأة سائقة أو مساعدة سائق لكن ليس فريقا بأكمله. أعتقد أنها فرصة جيدة لجذب الانتباه في إحدى أكبر المسابقات في عالم السيارات. ونشجع نساء أخريات على أن يصبحن ميكانيكيات وأن ينضممن إلى هذه المغامرة".

من المقرر أن تتوجه السائقتان إلى السعودية أواخر الشهر الجاري. ويقام الرالي في الفترة الممتدة ما بين الأول والرابع عشر من يناير 2022.

المصدر: (أ ب)