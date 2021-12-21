السلطات الصحية تمنع سالرنيتانا من مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

يواجه الدوري الإيطالي، أول تحد لظروف قاهرة لجدول المباريات هذا الموسم، بعد تفشي "كوفيد-19" في صفوف سالرنيتانا، مما يعني أن الفريق لن يتمكن من مواجهة أودينيزي، اليوم الثلاثاء.

وقال سالرنيتانا في بيان صباح اليوم، إن السلطات الصحية المحلية في ساليرنو، طلبت منه إيقاف أنشطته وعدم المشاركة في أي فعاليات رياضية بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في الفريق.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن رابطة الدوري ولا تزال مواجهة سالرنيتانا ضد مضيفه أودينيزي لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في موعدها رسميا، الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.

ويتذيل سالرنيتانا الترتيب بثماني نقاط بينما يحتل أودينيزي المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

المصدر: وكالات