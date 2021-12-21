تواجد اسم النجم المصري محمد صلاح، في قائمة أفضل تشكيلة من لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2021-22، والتي نشرها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من ثلاثة أندية فقط التي تتنافس حاليا على صدارة الدوري الإنجليزي، وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي بعد انتصاف الموسم كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) – دياز (مانشستر سيتي) – لابورت (مانشستر سيتي) – كانسيلو (مانشستر سيتي).

في خط الوسط: هندرسون (ليفربول) – رودري (مانشستر سيتي) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – دييوغو جوتا (ليفربول) – ساديو ماني (ليفربول).

المصدر: المركز الدولي للدراسات الرياضية