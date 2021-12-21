الفيفا يعين المغربي "ريدوان" مديرا تنفيذيا لخدمات الإبداع والترفيه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط المعروف بـ"ريدوان"، مديرا تنفيذيا مسؤولا عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه داخل الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر التعيين مرفقا بصورة للمنتج المغربي إلى جانب رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وكتب: "ينضم المنتج والحائز على عدة جوائز ريدوان إلى فيفا كمدير تنفيذي للترفيه الإبداعي. أوقات ممتعة لتوحيد الجهود وتقديم ترفيه مبتكر لمشجعينا. نتشارك معا الرؤية المتمثلة في جعل كرة القدم عالمية. سيكون هناك المزيد في العام الجديد!".

Le producteur et lauréat de plusieurs Grammy Awards

RedOne rejoint la FIFA en tant que Directeur Exécutif Divertissement



Unir nos forces, offrir des divertissements innovants aux fans: nous partageons la vision de rendre le football vraiment mondial⚽️🌐🎶#WorldCup | #FIFASoundpic.twitter.com/OZGf9JDb6v — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) December 19, 2021

ومن جانبه، أعاد "ريدوان" نشر تدوينة الفيفا وأرفقها بتعليق: "فخور جدا بالانضمام إلى فريق فيفا بصفتي مديرا تنفيذيا للترفيه الإبداعي.. قصة جديدة بدأت اليوم".

فخور جدًا بالانضمام إلى فريق FIFA بصفتي مديرًا تنفيذيا للترفيه الابداعي

قصة جديدة بدأت اليوم .. ❤️ https://t.co/sebITW2Va3 — RedOne (@RedOne_Official) December 19, 2021

تجدر الإشارة إلى أن "ريدوان" كان قد أنتج العديد من الأغاني المتعلقة بعالم الرياضة، خاصة في مجال كرة القدم، أبرزها الأغنية الشهيرة الخاصة بنادي ريال مدريد.

المصدر: "فيفا"