عصام الشوالي يتلقى خبرا مفجعا قبل يومين من كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

فجع المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي صباح اليوم الاثنين، بخبر وفاة والده، بعد صراع مع المرض.

ونعى عصام الشوالي والده بـ"تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "الله أكبر الله أكبر.. رحم الله والدي العزيز.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتلقى المعلق التونسي هذا الخبر المؤلم قبل يومين من مباراة نادي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي حامل لقب بطل الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن يتم استبدال الشوالي بمعلق آخر في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء، لكن حتى الآن لم تعلن شبكة "بي إن سبورتس" الناقلة للقاء عن اسم المعلق الجديد.

وتسبب مرض والد عصام الشوالي في ابتعاده عن التعليق على عدة مباريات في ختام بطولة كأس العرب 2021، التي انتهت يوم السبت الماضي، بتتويج منتخب الجزائر باللقب على حساب نظيره التونسي بفوزه عليه (2-0) بعد التمديد.

وستقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت الدار البيضاء.

ويتقدم قسم الرياضة في قناة RT بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة للزميل عصام الشوالي وأسرته.

المصدر: وكالات