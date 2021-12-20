رئيس بايرن ميونخ يكشف سبب رفض فريقه التعاقد مع هالاند

أكد رئيس بايرن ميونخ لكرة القدم، هربرت هاينر، أن ناديه لا يريد التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.

وقال هاينر لشبكة "سبورت1" الألمانية، إن النادي البافاري لن يسعى للتعاقد مع هالاند "وذلك لأننا نملك (المهاجم البولندي) روبرت ليفاندوفسكي"، الذي يرتبط مع فريقه حتى عام 2023، مشيرا إلى أن مسؤولي النادي أخبروا المهاجم البولندي مرات عدة بأنه "يملك مكانة عالية لديهم".

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 19 هدفا، كما سجل 324 هدفا في 354 مباراة خاضها بألوان بايرن ميونخ منذ انتقاله إليه قادما من دورتموند بالذات عام 2014.

ويرتبط هالاند، الذي تتهافت عليه أبرز الأندية الأوروبية بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند حيث سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات، مع فريقه الحالي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2024، لكن عقده يتضمن بندا جزائيا يستطيع من خلاله الرحيل نهاية الموسم الحالي مقابل 80 مليون يورو.

وكان مينو رايولا، مدير أعمال هالاند، ألمح إلى إمكانية رحيل موكله في نهاية الموسم الحالي، وتحدث عن أربعة أندية يمكن أن يحط الرحال فيها وهي بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وبرشلونة.

المصدر: وكالات