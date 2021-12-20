قبل لقاء الأهلي والرجاء.. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأندية المصرية والمغربية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، الأربعاء المقبل، إلى ملعب نادي السد بقطر، الذي سيحتضن موقعة الأهلي المصري والرجاء المغربي في نهائي السوبر الإفريقي.

وبلغ الأهلي، نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم، فيما تأهل الرجاء بعد فوزه بكأس الكونفدرالية في الموسم الماضي أيضا.

والتقت الأندية المغربية مع المصرية في السوبر الإفريقي ثلاث مرات، انتهت جميعها بتفوق مصري.

وجمعت المواجهة الأولى عام 2003، الوداد بالزمالك في ملعب القاهرة، وانتهت بانتصار الفريق المصري 3-1.

وفي 2006، اصطدم الأهلي بالجيش الملكي في ملعب القاهرة أيضا، وانتهت المباراة بتتويج "المارد الأحمر"، بفضل ركلات الترجيح.

وجاءت المواجهة الثالثة قبل عام فقط، حين التقى الأهلي بنهضة بركان في الدوحة، وتوج الفريق المصري بعد الفوز 2-0.

وهذه هي المرة الأولى التي يصطدم فيها الرجاء، بفريق مصري في السوبر الإفريقي، الذي توج بلقبه عامي 1998 و2019.

المصدر: وكالات