رونالدو يتوسط صلاح ومحرز في صراع خاص بين لاعبي الدوري الإنجليزي

تصدر النجم المصري محمد صلاح، قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات الرياضية، أن النجم المصري يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا، متبوعا بمهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ13 هدفا.

Most goals scored by Premier League players across all competitions this season:



◎ Mohamed Salah (22)

◎ Cristiano Ronaldo (13)

◉ Riyad Mahrez (11)



Mahrez grabs the 50th goal of his Man City career. 👏 pic.twitter.com/eQwIuyUolZ — Squawka Football (@Squawka) December 19, 2021

وحل جناح مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

وكان محرز، حقق إنجازا مميزا خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3-0)، أمس الأحد، بتسجيله الهدف رقم الـ50 له بقميص الفريق السماوي، الذي انضم إليه في العام 2018.

المصدر: "سكواكا"